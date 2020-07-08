Вони теж виходили на мітинг. Але поки що безрезультатно. Посадовці так і не прозріли. І унікальний медичний заклад України - під загрозою закриття. Центр мікрохірургії ока. Лікарня, де проводять надскладні операції, беруться за найтяжчих пацієнтів і рятують зір навіть немовлятам. Чому ж центр опинився на межі знищення? Знає Олена Логінова.

Київський міський Центр мікрохірургії ока. Лікарня, які знають у всій Україні. І в яку їдуть з усієї України і навіть з-за кордону. Бо саме тут - одна з найкращих шкіл офтальмології. Тут роблять складну діагностику та унікальні операції на очах. За рік - до 17 тисяч. Беруться за пацієнтів, від яких відмовляються в інших лікарнях. І рятують зір маленьким дітям. Нас ведуть в саме серце лікарні. В лазерну маніпуляційну.

Тут проводять надтонкі втручання. Які вимірюють величинами, які не здатне побачити людське око. І саме завдяки такому втручанню повертають пацієнтам здатність бачити.

Святослав Сук, завідувач відділення Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока":

Ці захворювання дуже складні, тому і обладнання дуже тонке. Ви бачите прилади, які дозволяють робити дуже високотехнологічні маніпуляції на сітківки. Наш хірургічний крок складає буквально декілька мікронів. Тому можете собі уявити наскільки це важка і дуже відповідальна робота.

Та ця відповідальна робота може зупинитися. Бо через другу хвилю медреформи унікальна лікарня може закритися. Тутешні лікарі вже 3 місяці не отримують зарплати. А все тому що Київський центр мікрохірургії ока відмовилися фінансувати - як з міського бюджету, так і з Національної служби здоров'я України.

Любов Денисюк, головний лікар Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока":

Тому що тарифи на третинного рівня лікарні вони ще не розроблені. Такі як наприклад центр серця, інститут Шалімова і так далі. Тому що у нас повний замкнутий цикл офтальмологічної допомоги, тобто ми оперуємо немовля 500 грамів і похилого віку пацієнти за 102 роки у нас є пацієнти.

У центрі кажуть - за всі 30 років існування закладу такої ситуації не було ніколи. І якщо проблему не владнати, то центр просто зникне, а лікарі підуть у приватні клініки. Зрештою, як і пацієнти. Точніше ті з них, хто має гроші.

Наталія, пацієнтка:

Звертатися в приватні клініки - це дуже великі кошти і, на жаль, наші люди таких коштів не мають. Тим паче, що цього не потрібно, так як цей заклад я вважаю, що він набагато кваліфікованіший аніж ті лікарі, які зараз працюють у приватних лікарнях.

Володимир Лява, заступник головного лікаря Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні "Центр мікрохірургії ока":

На жаль для пацієнтів це буде означать неможливість отримання доступної допомоги те, що гарантовано Конституцією, особливо безкоштовної. Пацієнти вимушені будуть звертатися виключно в приватні лікувальні заклади і платить там, ну разів це набагато більше буде вартувать, ніж вони будуть лікуватися в державному закладі.

Єдиний вихід, які бачать лікарі центру - аби Міністерство охорони здоров'я взяло їх у своє підпорядкування, вже як інститут. Це дасть змогу фінансувати заклад у повному обсязі. Адже поки НСЗУ в змозі профінансувати лише 10-15% від необхідного. Інакше реформаторська короткозорість посадовців може обернутися медичною сліпотою офтальмологічної галузі.