Троє українських військових були поранені на фронті минулої доби. Російські найманці 9 разів обстрілювали позиції ООС, застосовували і заборонені види озброєння.

Зокрема по передмістю Авдіївки окупанти гатили зі 120-их та 82-их мінометів. На підступах до Хутора Вільного й Оріхового ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. А поблизу Зайцевого для вогнЕвої атаки окупанти задіяли безпілотник.