Війна на Донбасі: бойовики поранили українських захисників [ Редактировать ]
Троє українських військових були поранені на фронті минулої доби. Російські найманці 9 разів обстрілювали позиції ООС, застосовували і заборонені види озброєння.
Зокрема по передмістю Авдіївки окупанти гатили зі 120-их та 82-их мінометів. На підступах до Хутора Вільного й Оріхового ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. А поблизу Зайцевого для вогнЕвої атаки окупанти задіяли безпілотник.
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