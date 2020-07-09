Расчленили и закопали: под Одессой подростки жестоко убили пожилого турка (видео) [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 9 июля, на окраине Белгорода-Днестровского в Одесской области полиция обнаружила расчлененное тело мужчины. Личность убитого установили - им оказался 68-летний гражданин Турции.
Поиски иностранца велись с 6 июля, когда в полицию с заявлением об исчезновении дяди обратился его племянник. Осмотрев квартиру, арендованную мужчиной, правоохранители обнаружили следы крови, а затем, отрабатывая круг знакомых, вышли на тех, кто мог быть причастен к его исчезновению.
По подозрению в совершении убийства иностранца задержаны местные жители - 17-летний парень и его девушка. Подростки сознались, что ночью через окно проникли в квартиру, которую арендовал иностранец, работавший на местном рынке. Они убили его, а затем расчленили тело, сложили в 14 мусорных мешков и закопали за городом у лимана - в районе так называемой Белой горки.
Девушка призналась, что ранее имела интимные отношения с погибшим. Причиной его убийства называет месть.
Действия несовершеннолетних следователи квалифицировали как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 115 УКУ). Одесским "Бонни и Клайду" грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду вора в законе "Лота Гули", которая похищала людей.
по теме
Под Полтавой грабители подорвали машину "Укрпочты" и скрылись с 2,5 миллионами (фото)
В результате взрыва двое работников "Укрпочты" получили телесные повреждения. Охранник с серьезными травмами находится в реанимации
Под Винницей взорвали банкомат и унесли миллион гривен
Полиция напоминает, что за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет
Под Днепром трое азербайджанцев напали и ограбили семью пенсионеров
Разбойное нападение произошло в ночь с 26 на 27 июня в поселке в Криничанском районе Днепропетровской области
Под Одессой ВИЧ-инфицированный умышленно насиловал женщин
Следствию стало известно как минимум о двух нападениях на женщин. Промышлял насильник на популярном черноморском курорте
В страшном ДТП под Одесской погибли два человека
Водитель внедорожника Renault Duster врезался в грузовик-тягач Renault Magnum, который двигался впереди