В ночь на четверг, 9 июля, на окраине Белгорода-Днестровского в Одесской области полиция обнаружила расчлененное тело мужчины. Личность убитого установили - им оказался 68-летний гражданин Турции.

Поиски иностранца велись с 6 июля, когда в полицию с заявлением об исчезновении дяди обратился его племянник. Осмотрев квартиру, арендованную мужчиной, правоохранители обнаружили следы крови, а затем, отрабатывая круг знакомых, вышли на тех, кто мог быть причастен к его исчезновению.

По подозрению в совершении убийства иностранца задержаны местные жители - 17-летний парень и его девушка. Подростки сознались, что ночью через окно проникли в квартиру, которую арендовал иностранец, работавший на местном рынке. Они убили его, а затем расчленили тело, сложили в 14 мусорных мешков и закопали за городом у лимана - в районе так называемой Белой горки.

Девушка призналась, что ранее имела интимные отношения с погибшим. Причиной его убийства называет месть.

Действия несовершеннолетних следователи квалифицировали как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 115 УКУ). Одесским "Бонни и Клайду" грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду вора в законе "Лота Гули", которая похищала людей.