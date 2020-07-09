Обнаженного Виктора Цоя поместили на обложку журнала (фото) [ Редактировать ]
Журнал Esquire поместил на обложку нового номера фотографию с обнаженным лидером группы "Кино" Виктором Цоем. Выход коллекционного номера журнала редакция посвятила 30-й годовщине со дня смерти музыканта. Обложка с фотографией Цоя опубликована в аккаунте издания в Instagram.
Последнего героя советского музыкального протеста не стало 30 лет назад. По просьбе редакции Esquire музыкальный журналист Артемий Троицкий собрал монументальное полотно: полтора десятка интервью с теми, кто дружил с Цоем, кто влиял на него, кто организовывал его концерты, слушал его стихи, выпивал с ним портвейн - с теми, кто помнит, каким он был: от Бориса Гребенщикова до Джоанны Стингрей.
Виктор Цой погиб в ДТП 15 августа 1990 года. Возвращаясь с рыбалки в Ленинград, музыкант за рулем темно-синего "Москвича-2141" столкнулся с автобусом "Икарус-250". 21 июня 2020 года музыканту могло исполниться 58 лет.
Ранее "Подробности" публиковали 10 цитат культового музыканта.
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