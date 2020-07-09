"Банкнотна" екскурсія: які історичні місця Києва зображені на українських грошах

Пройтися місцями, які кожен із нас тримав у руках! У буквальному сенсі. Пам'ятками, які зображені на звороті наших рідних гривень, бо переважна кількість з них розташовані саме тут, у столиці - що можна дізнатися про Київ, з українських гривень?