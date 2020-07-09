Коронавірус в Україні: у МОЗ закликали не розслаблятися [ Редактировать ]
Після спаду знову вгору. Саме так виглядає "коронавірусна крива" в Україні. За останню добу більш як вісім сотень нових інфікувань. Одужали менше людей, ніж захворіли. У Києві знову під сотню нових хворих на ковід.
В антилідерах, крім столиці, Львівська, Закарпатська та Рівненська області. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло понад 51 тисяча людей. У МОЗ закликають українців не розслаблятися і дотримуватися карантинних рекомендацій.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ви просто повинні одягати маску, коли ви заходите в те чи інше приміщення, або ви знаходитесь в скупченні людей, повинні дотримуватися соціальної дистанції, вона складає всього 1, 5 метра і це достатньо зручно.
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