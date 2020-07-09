Після спаду знову вгору. Саме так виглядає "коронавірусна крива" в Україні. За останню добу більш як вісім сотень нових інфікувань. Одужали менше людей, ніж захворіли. У Києві знову під сотню нових хворих на ковід.

В антилідерах, крім столиці, Львівська, Закарпатська та Рівненська області. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло понад 51 тисяча людей. У МОЗ закликають українців не розслаблятися і дотримуватися карантинних рекомендацій.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: