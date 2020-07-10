По итогам 2019/2020 маркетингового года порт "НИКА-ТЕРА", входящий в группу компаний Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, перевалил 6,4 млн тонн аграрных грузов. "Это на 20% больше, чем в 2018/2019 маркетинговом году, - говорится в пресс-релизе Group DF, распространенном сегодня. Рост произошел благодаря увеличению объема перевалки таких культур: ячмень (+141%), пшеница (+51%) и шрот (+42%). Также порт впервые начал работать с масленичной культурой – рапсом. Традиционно в структуре перевалки зерновых, зернобобовых и масличных грузов, а также продуктов их переработки основной объем составили пшеница и кукуруза.



"Мы усовершенствовали технологию рейдовой перевалки грузов на суда типа Panamax. Из 26 загруженных в порту Panamax - 20 были догружены на рейде. Помимо догрузки крупнотоннажных судов зерновыми и шротом, нами в этом году была впервые осуществлена рейдовая перевалка подсолнечного масла", – цитирует пресс-служба Group DF начальника порта "НИКА-ТЕРА" Алим Агакишиев.



Всего в 2019/2020 маркетинговом году порт обработал 263 судна с зерновыми, зернобобовыми и масличными грузами, а также продуктами их переработки. При этом количество обработанных судов типа Panamax выросло по сравнению с прошлым периодом более чем в 3 раза.

Ранее "Подробности" сообщали, что конце мая 2020 года порт "НИКА-ТЕРА" завершил очередной этап модернизации второго погрузрайона, специализирующегося преимущественно на хранении и перевалке сельскохозяйственных грузов. В частности, было завершено строительство современного причально-весового комплекса, состоящего из двух технологических линий.