Україна, яка зараз живе в умовах адаптивного карантину і очікує другої хвилі захворюваності на COVID-19 восени, крок за кроком йде до кризи, а урядового плану подолання загроз досі немає. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

За його словами, осінь-2020 лише посилить ті явища, з якими українці стикнулися взимку і навесні цього року.

"Завдання Уряду, і воно стоїть вже понад 10 місяців, сфокусуватися на потребах людей. Попереду складна і непередбачувана осінь. А Уряд досі не має плану, як долати складності, - сказав Володимир Гройсман. - У складних умовах про людей має дбати держава. Це головна її функція. Людям потрібні відповіді, і їх має надати Уряд… Попереду велика криза. І це не залякування".

За словами політика, за останній рік країна стала помітно слабшою. А відсутність чіткого плану, відсутність компетенції і системності в роботі ключових органів влади веде до хаосу і згортання затребуваних суспільством змін й ініціатив, а саме - подолання наслідків COVID-19, відновлення економіки і посилення соціального захисту.

"От держава говорить сьогодні: ми вам дамо кредит під 5-7-9%, аби ви платили нам свої доходи, а ще платили своїм працівникам. Ну це ж нечесно! Я запропонував програму "12\12" - реструктуризувати податки. Що, важко зробити розстрочку на рік, на два по податкових платежах? Ні. І краще мати живе підприємство з реструктуризованими податками, аніж мати підприємство, яке закриється за місяць-два і не відновиш його", - сказав Володимир Гройсман.

Він також підкреслив важливість пропозиції грошової допомоги людям. "Якщо ми оберігаємо людей від безробіття, ми більш стійко пройдемо всі випробування", - наголосив політик.

За його словами, сьогодні від Уряду треба вимагати чітку програму подолання кризи. "Якщо раніше у нас був дефіцит кадрів, то зараз люди шукають роботу - і не від кращого життя, - сказав Володимир Гройсман. - Уряд відповідає за соціально-економічну політику держави. Дайте роботу, фінансову підтримку, підтримайте підприємництво, підтримайте експорт, створіть програми підтримки переробки".