Поліція провела коронавірусні рейди у розважальних закладах [ Редактировать ]
Майже півтори сотні розважальних закладів закрили в різних областях країни через порушення карантину. Такі результати перевірок, які провели правоохоронці вихідними. До рейду залучили вісімсот правоохоронців.
Нагадаю, згідно з постановою уряду, робота кафе, ресторанів та нічних клубів заборонена після 11 години вечора. Втім, не всі власники закладів дотримуються карантинних обмежень.
Мар'яна Рева, пресофіцер Національної поліції України:
Найбільше порушень правоохоронці зафіксували у місті Києві - 19 фактів, Сумській та Львівській областях по 17 та 11 порушень відповідно. Поліцейські склали 102 адміністративні протоколи, з них сотня - це за порушення правил щодо карантину людей і ще два протоколи за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського.
по теме
На Киевщине обнаружили вероломное нарушение карантина
Правоохранители выписали админпротоколы
Українці проведуть літо без європейських курортів
Шенген кордони для наших громадян найближчим часом не відкриє. Про це заявив головний дипломат країни - Дмитро Кулеба
В Україні п'ять областей визнали "коронавірусно здоровими"
У Луганській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій та Полтавській областях - за останню добу не зафіксовано жодного випадку ковіду.
В Украине массово закрывают заведения
В Украине за несоблюдение карантинных норм массово закрывают развлекательные заведения
Заболеваемость коронавирусом в Киеве идет на спад - Кличко
В медучреждения столицы госпитализировали девять пациентов. Все остальные на самоизоляции, под контролем врачей