Троє загиблих за останню добу на сході країни. Ще двоє поранені. Один армієць загинув під час обстрілу поблизу Славного, двоє у Зайцевому: боєць підірвався на міні, а військовий медик намагався його евакуювати.

Загалом за минулу добу російські окупанти 18 разів атакували наші позиції, зокрема й із забороненого озброєння. Поблизу Луганського та Кримського бойовики вели вогонь з мінометів 120 калібру.

Також під атаки окупантів потрапили оборонці Майорського, Пищевика, і Водяного.

Євген, військовослужбовець Збройних Сил України: