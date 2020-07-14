Оборонці Майорського та Водяного потрапили під обстріли противника [ Редактировать ]
Троє загиблих за останню добу на сході країни. Ще двоє поранені. Один армієць загинув під час обстрілу поблизу Славного, двоє у Зайцевому: боєць підірвався на міні, а військовий медик намагався його евакуювати.
Загалом за минулу добу російські окупанти 18 разів атакували наші позиції, зокрема й із забороненого озброєння. Поблизу Луганського та Кримського бойовики вели вогонь з мінометів 120 калібру.
Також під атаки окупантів потрапили оборонці Майорського, Пищевика, і Водяного.
Євген, військовослужбовець Збройних Сил України:
Ми відповіді не даємо, але коли є дозвіл даємо адекватний, цим що вони ЗСУ не налякати, що вони булькають.
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