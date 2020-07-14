Украинская власть оказалась в эпицентре очередного международного скандала, который продемонстрировал бесчеловечное, эксплуататорское отношение либертарианцев к простым украинским гражданам.

Разномастные чиновники, политики и топ-менеджеры из числа соросят и западных эмиссаров, получающие в нищей Украине десятки, сотни тысяч, а то и миллионы гривен в виде зарплат и премий, относятся к украинскому народу не как к источнику власти, а как к бесправной рабочей силе.

Как стало известно, делегация Украины, принимавшая участие в работе Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам в феврале 2020 года, осознанно и злонамеренно утаила от депутатов Верховной Рады выводы этого Комитета.

Речь идет о законах Украины № 1706-VII "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", № 2268-VIII "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", № 198-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", а также законопроектах № 2708 "О труде", № 2681 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)", № 2682 "О забастовках и локаутах", № 2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения".

Комитет ООН пришел к ряду выводов, которые со всей очевидностью доказывают, что громкие заявления власти о создании условий для того, чтобы украинцы возвращались в Украину, - не более чем дешевый пиар. Международные эксперты в пух и прах разбили все новаторские инициативы Зе-власти.

Особо стоит отметить, что решение утаить информацию от депутатского корпуса и рядовых граждан исходило непосредственно из Офиса Президента. Экс-министр соцполитики Юлия Соколовская, ныне являющаяся заместителем руководителя Офиса Президента, участник многочисленных грантовых программ USAID и МВФ, не сочла нужным проинформировать депутатов о выводах Комитета ООН.

Не вызывает сомнений, что за широкомасштабной и всеохватывающей "реформой" либертарианцев по уничтожению социальных устоев государства стоят так называемые стратегические партнеры Украины: МВФ, транснациональные корпорации и соросовские структуры. Те силы, которые ввели внешнее управление в стране, заставили Зеленского и "Слугу народа" открыть рынок земли, а теперь нуждаются в бесправной, безмолвной рабочей силе.

Жесткая критика со стороны партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заставила Зеленского и представителей коллективного Запада поумерить свои аппетиты. Так, скандальный законопроект № 2708 "О труде" был отозван.

Однако остальные, не менее преступные законопроекты могут быть рассмотрены "слугами народа" уже в ближайшее время.

Речь идет о следующих, с позволения сказать, законодательных инициативах, которые работают на раскол общества и узаконивают дискриминацию русскоязычных граждан.

Так, Комитет ООН отметил, что Закон Украины № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает разный подход к различным языкам меньшинств. Комитет обеспокоен тем, что "этот закон в значительной степени относится к еще не принятому закону о коренных народах и меньшинствах, что оставляет правовой пробел в защите языков меньшинств".

Кроме того, анализируя Закон Украины № 2145-VIII "Об образовании", Комитет рекомендовал "обеспечить, чтобы любой пересмотр, применение и толкование закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 2704-VIII) и закона "Об образовании" (№ 2145-VIII) вели к полному соблюдению статей 2 (2) и 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, особенно в отношении различного отношения к языкам коренных народов, языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза, и языкам национальных меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза".

Таким образом, Комитет ООН недвусмысленно указал, что не может допускаться какая-либо дискриминация по отношению к языкам коренных народов и национальных меньшинств, независимо от того, являются они языками ЕС или нет.

Разумеется, этот вывод Комитета также был скрыт от депутатов соросятами как такой, который может помешать политике насильственной украинизации и дискриминации русскоязычного населения.

Все вышеперечисленное свидетельствует о правовом нигилизме власти и циничном попрании законных прав украинских граждан.

На этом фоне очередное заявление Зеленского по поводу нормальных рабочих мест и нормальной заработной платы, которые способны удержать украинцев в стране, звучит как издевательство над здравым смыслом.

Зе-власть не только продолжает преступную политику Порошенко, направленную на деиндустриализацию, деградацию, деинтеллектуализацию и депопуляцию Украины, но и достигла в этом новых высот.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: несостоятельная, импотентная власть, которая обманула 73% своих избирателей во всех вопросах - от урегулирования конфликта на Донбассе до восстановления экономики, от социальной защиты граждан до взвешенной гуманитарной политики, - исчерпала кредит доверия Украинского народа. Мы требуем от президента Зеленского и его команды, которые отстаивают интересы МВФ и крупного капитала в ущерб интересам своих граждан, немедленно подать в отставку.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"