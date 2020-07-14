В Україні провели рейди у розважальних закладах [ Редактировать ]
Майже півтори сотні розважальних закладів закрили в різних областях країни через порушення карантину. Такі результати перевірок, які провели правоохоронці вихідними. До рейду залучили вісімсот правоохоронців.
Нагадаю, згідно з постановою уряду, робота кафе, ресторанів та нічних клубів заборонена після 11 години вечора. Втім, не всі власники закладів дотримуються карантинних обмежень.
Мар'яна Рева, пресофіцер Національної поліції України:
Найбільше порушень правоохоронці зафіксували у місті Києві - 19 фактів, Сумській та Львівській областях по 17 та 11 порушень відповідно. Поліцейські склали 102 адміністративні протоколи, з них сотня - це за порушення правил щодо карантину людей і ще два протоколи за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського.
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