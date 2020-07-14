Майже півтори сотні розважальних закладів закрили в різних областях країни через порушення карантину. Такі результати перевірок, які провели правоохоронці вихідними. До рейду залучили вісімсот правоохоронців.

Нагадаю, згідно з постановою уряду, робота кафе, ресторанів та нічних клубів заборонена після 11 години вечора. Втім, не всі власники закладів дотримуються карантинних обмежень.

Мар'яна Рева, пресофіцер Національної поліції України: