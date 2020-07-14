Місія ООН в Україні звинуватила ФСБ у тортурах [ Редактировать ]
Зізнання під тортурами практикує ФСБ в окупованому Криму. Свідчення вибивають, застосовують електричний струм та удушення.
Про це йдеться в доповіді генерального секретаря ООН щодо Криму - її текст оприлюднила на своїй сторінці у "Фейсбуку" Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.
У документі зазначено, що жодного з російських силовиків не покарали за застосування катувань. Спостерігачі вимагають від Росії розслідувати випадки тортур та інші злочини проти мешканців анексованого півострова.
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