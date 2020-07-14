Троє загиблих за останню добу на сході країни. Один армієць загинув під час обстрілу поблизу Славного, ще двоє у Зайцевому: боєць підірвався на міні, а військовий медик намагався його евакуювати. Загалом за минулу добу російські окупанти одинадцять разів атакували наші позиції, зокрема й із забороненого озброєння.

Поблизу Луганського та Кримського бойовики вели вогонь з мінометів 120 калібру. Також під атаки окупантів потрапили оборонці Майорського, Пищевика, і Водяного. Неспокійно і на Світлодарській дузі, про ситуацію там розкаже Ірина Баглай.

Вибір зброї обумовлений відстанню між рубежами. По цих позиціях найчастіше бойовики атакують із гранатометів, РПГ та СПГ, але цього ранку замість будильника для наших оборонців були розриви мін.

Чутливість слуху та до автоматизму доведені дії - за три секунди піхотинці встигли укритися в бліндажах. І вціліли, хоча били бойовики прицільно та щільно.

Іван, військовослужбовець Збройних Сил України:

Свист, шум. Не дуже приятно вставати під такі будильники.

Валерій, військовослужбовець Збройних Сил України:

11 вистрілів було поруч впали в одну точку і потім залпу дали з кількох орудій, кілька гармат зразу чи мінометів.

Якщо залповий вогонь, то більше уражених, каже Євген. На це розраховував ворог - заскочити зненацька.

Євген, військовослужбовець Збройних Сил України:

Троєчками били, сразу три хлопка - пах, пах, пах. Три приходи зразу, це прицільно билося і тройка, бо одна впаде там, чи там, а тройка вже - радіус ураження більший.

Окрім фізично знищити, окупанти в такий спосіб намагаються ще й тиснути психологічно - залякати.

Євген, військовослужбовець Збройних Сил України:

Але це не про ЗСУ, і постійно держати в напрузі, ми відповіді не даємо, але коли є дозвіл даємо адекватний, цим що вони ЗСУ не налякати, що вони пулькають.

Однак, щоб уникнути зворотної відповіді - стріляли бойовики мобільними групами - переміщуючись уздовж лінії фронту.

Валерій, військовослужбовець Збройних Сил України:

Переїжджають, бо потім було чутно гул техніки після стрільби.

Били здалеку, бо не чутно було самого пострілу, пояснюють бійці. Та найпідступніші атаки були саме мінами, накрученими на ручні гранатомети.

Іван, військовослужбовець Збройних Сил України:

Самого вихода снаряда не чути. Коли він виходить - не чути хлопка, а от самий свист чути. Така противна свистуліна летить.

Євген, військовослужбовець Збройних Сил України:

Вони знімають в морковке в РПГ є ліквідатор який 500-600 м зривається якщо не досягає цілі вони його відкручують і його можна дальше закидати.

Після такого обстрілу, днями королівська бригада понесла втрату. Офіцер Тарас Матвієв, у минулому наш колега, журналіст загинув від осколків 120 мм міни. Він встиг врятувати двох бійців із бліндажа, що загорівся від влучання. Сьогодні йому присвоїли звання Героя України, посмертно, а його побратими попрощались із ним востаннє.