Замначальника лицея Богуна требовал $5 тысяч за поступление (видео) [ Редактировать ]
При получении взятки задержан заместитель начальника военного лицея им. Ивана Богуна. Как сообщает пресс-служба СБУ, полковник обещал за $5 000 посодействовать поступлению в лицей одного из абитуриентов.
Офицер был задержан во время получения части взятки в размере $2 500 сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно со следователями столичного Печерского управления полиции.
Полковнику инкриминируют ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение". Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Задержанный помещен на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка по городу Киеву. Решается вопрос о сообщении о подозрении.
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