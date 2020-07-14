Куда смотрит зебра: оптическая иллюзия "взорвала" интернет [ Редактировать ]
В соцсети Twitter был опубликован необычный снимок, который фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сделал в одном из заповедников Кении.
Фото вызвало "горячую" дискуссию в интернете, пишет издание The Mirror.
На нем изображены две зебры, которые стоят таким образом, что возникает оптическая иллюзия.
Пользователи сети никак не могли решить, какая из зебр смотрит прямо в объектив - правая или левая. Одни говорили, что это зебра, которая стоит слева - так как у нее присутствуют специфические складки на шее. Другие, ссылаясь на расположение ушей, возражали, настаивая, что это все же та зебра, что находится справа.
"Трудно сказать, где тут одна зебра переходит в другую", - пошутил один из пользователей, намекая на пешеходный переход.
Некоторые же решили, что на фото присутствует сзади третья зебра, или даже сочли, что фотография была отредактирована, чтобы всех запутать.
В конце концов ясность внес фотограф. Он сообщил, что в камеру смотрит "левая" зебра.
Ранее мы писали о том, что новая оптическая иллюзия с ладонями покорила мир.
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