В соцсети Twitter был опубликован необычный снимок, который фотограф дикой природы из Индии Сарош Лодхи сделал в одном из заповедников Кении.

Фото вызвало "горячую" дискуссию в интернете, пишет издание The Mirror.

На нем изображены две зебры, которые стоят таким образом, что возникает оптическая иллюзия.

Пользователи сети никак не могли решить, какая из зебр смотрит прямо в объектив - правая или левая. Одни говорили, что это зебра, которая стоит слева - так как у нее присутствуют специфические складки на шее. Другие, ссылаясь на расположение ушей, возражали, настаивая, что это все же та зебра, что находится справа.

"Трудно сказать, где тут одна зебра переходит в другую", - пошутил один из пользователей, намекая на пешеходный переход.

Некоторые же решили, что на фото присутствует сзади третья зебра, или даже сочли, что фотография была отредактирована, чтобы всех запутать.

В конце концов ясность внес фотограф. Он сообщил, что в камеру смотрит "левая" зебра.

Ранее мы писали о том, что новая оптическая иллюзия с ладонями покорила мир.