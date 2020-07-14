Сорочинскую ярмарку отменили [ Редактировать ]
В 2020 году из-за карантина отменят национальную Сорочинскую ярмарку в Полтавской области. Об этом сообщили организаторы ярмарки, ООО "Сорочинская ярмарка".
Политика двойных стандартов в отношении национальной Сорочинской ярмарки продолжается, поэтому мы не можем подвергать возможной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее - людей, которых мы также любим и уважаем.
Авторы сообщения указывают на наличие неких лиц, заинтересованных в срыве Сорочинской ярмарке в 2020 году под предлогом необходимости соблюдения карантина.
Мы не позволим отдельным деструктивным силам, начавшим сбор подписей против проведения ярмарки и планирующим повторение событий "новосанжарского синдрома" в селе Большие Сорочинцы, повредить имиджу мероприятия, имеющего многовековую историю и которое наше общество готовит и проводит с 1999 года.
Ранее мы писали, сколько украинцы будут отдыхать в июле.
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