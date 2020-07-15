14 українців померли минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби. Усього зафіксовано 638 нових випадків зараження. Найбільше інфікованих на Львівщині, Закарпатті та в Києві.

Загалом, від початку епідемії в Україні вірус підхопили майже 55 тисяч людей. Половина з них досі хворіє. У МОЗі вкотре закликали громадян дотримуватися карантинних рекомендацій.