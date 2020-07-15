За последние сутки коронавирус в Украине диагностировали у 835 людей, сообщает СНБО. Таким образом число зараженных украинцев возросло до 55 607, из них 28 131 выздоровели, 1 427 умерли.

По количеству новых случаев COVID-19 лидируют Львовская область (+171), Киев (+147), Харьковская (+62), Закарпатская (+57) и Одесская (+56) области.

Не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом в Кировоградской области. Всего один случай заболевания подтвердился в Херсонской области, по два новых пациента появились в Донецкой и Луганской областях.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (241,5), Черновицкой (222,9) и Закарпатской (206,7) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине тестируют четыре препарата для лечения коронавируса.