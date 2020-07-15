Кабмін планує продовження карантину на місяць [ Редактировать ]
В Україні знову зросла кількість нових хворих на COVID-19. За минулу добу 836 випадків. 15 осіб померли від ускладнень недуги. Найбільше інфікованих - у Львівській та Чернівецькій областях, а також у Києві.
Загалом, від початку епідемії в Україні вірус підхопили понад 55 із половиною тисяч людей. Половина з них досі хворіє. Уряд планує ще на місяць продовжити обмежувальні заходи.
Відповідну постанову готує Міністерство охорони здоров'я. Щоправда, у відомстві хочуть внести корективи в правила адаптивного карантину.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Шановні українці, коронавірусна хвороба нікуди не дівається. Я дуже прошу вас користуватися всіма засобами захисту, всі ці прості правила суттєво знижують ризик інфікування. Подумайте про своє здоров'я, здоров'я і життя своїх близьких. В кожного з вас є батьки, є бабусі й дідусі, які в тому числі входять в групу ризику. Що таке група ризику? Це люди, які переносять дуже важко коронавірусну хворобу.
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