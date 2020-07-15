В Україні знову зросла кількість нових хворих на COVID-19. За минулу добу 836 випадків. 15 осіб померли від ускладнень недуги. Найбільше інфікованих - у Львівській та Чернівецькій областях, а також у Києві.

Загалом, від початку епідемії в Україні вірус підхопили понад 55 із половиною тисяч людей. Половина з них досі хворіє. Уряд планує ще на місяць продовжити обмежувальні заходи.

Відповідну постанову готує Міністерство охорони здоров'я. Щоправда, у відомстві хочуть внести корективи в правила адаптивного карантину.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: