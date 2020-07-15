Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Сегодня в Украине нет народной власти. Есть колониальная администрация, отказывающаяся восстановить в стране мир и выполняющая все прихоти иностранного капитала. По требованию МВФ Зе-власть разрешила продажу украинской земли. Львиная доля бюджета идет на обслуживание долгов перед внешними кредиторами. Экономическая политика власти подрывает позиции отечественного производителя, разоряет бизнес и вынуждает украинцев уезжать из страны в поисках работы. Теперь Зе-власть подарила международным корпорациям, стоящим за спинами местных воротил, еще один способ поглубже запустить руку в карман украинских граждан.

Монобольшинство безропотно проголосовало за легализацию игорного бизнеса в Украине. Власть отказалась бороться с нищетой, но позволила нечестным на руку дельцам наживать свои капиталы на человеческих зависимостях и горе украинских семей. Вместо стимулирования высокотехнологичных производств, Зе-власть превращает Украину в рай для казино, игорных домов и букмекерских контор, в которых чиновники будут отмывать свои нелегальные доходы.

Украинские граждане поверили в способность Владимира Зеленского объединить страну, принести Украине мир, возродить экономику и преодолеть бедность. Но сегодня переговоры о мире заведены в тупик. Переговорщики Зеленского обещают десятилетия бесконечного конфликта. Людей разоряют тарифами, отказывают им в социальной поддержке, лишают медицинской помощи и качественного образования, сгоняют с земли и лишают собственности.

Зе-власть совершенно забыла о том, для чего ее избрали. Под сказки о красивой жизни она мастерит игорное «поле чудес в стране дураков".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически не приемлет колониальную политику, которую реализует власть. Мы требуем прекратить захламлять повестку работы парламента коррупционными, лоббистскими и антинародными законопроектами.

Вместе с украинским народом мы настаиваем на немедленном принятии законов, необходимых для преодоления социально-экономического кризиса, помощи украинским семьям и мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Чтобы не допустить окончательного срыва переговорного процесса, необходимо выполнить договоренности, достигнутые в Париже в формате Нормандской четверки. Украине нужен мир, а не «однорукие бандиты»!

Если погрязшая в коррупции, интригах и лоббизме власть не способна обеспечить мир и защитить интересы украинского народа - она должна идти в отставку. Украине нужна смена власти и как можно скорее.