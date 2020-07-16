Росія має взяти відповідальність за вбивство українських військових на Донбасі. Про це заявила речниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Набіла Массралі. Вона наголосила, що ескалація насильства на сході України суперечить мінським домовленостям, які Росія зобов'язалася виконувати.

Нагадаю, 13 липня незаконні збройні формування РФ 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого загинули троє українських військовослужбовців. Серед них - військовий медик, який намагався евакуювати тіло бійця в районі Зайцевого.