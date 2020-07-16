У Мінську затримали два десятки учасників протестної акції [ Редактировать ]
У Мінську затримали два десятки учасників протестної акції. Близько трьох тисяч людей вишикувалися в чергу, щоби подати скарги на дії ЦВК, яка відмовила у реєстрації двом кандидатам в президенти. Вони найвпливовіші опоненти Олександра Лукашенка. У вівторок стихійний мітинг проти таких дій Центрвиборчкому жорстоко розігнав ОМОН. Президентські перегони у Білорусі відбудуться 9 серпня. Вперше голосування пройде без присутності спостерігачів від ОБСЄ. Керівництво держави їх не запросило.
Жанна М'якиш, учасниця акції протесту:
Мы решили с мужем присоединиться к этой акции, потому что понимаем, что то, что сейчас происходит в Беларуси - вне всякого закона. Мы хоитим чтобы власть услышала народ. Мы хотим честных выборов.
Андрій Стрижак, учасник акції протесту:
Не смотря, что вчера был очень жесткий разгон, люди не побоялись. Люди вышли. Мы абсолютно мирно стоим в очереди, абсолютно легально.
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