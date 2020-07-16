У Мінську затримали два десятки учасників протестної акції. Близько трьох тисяч людей вишикувалися в чергу, щоби подати скарги на дії ЦВК, яка відмовила у реєстрації двом кандидатам в президенти. Вони найвпливовіші опоненти Олександра Лукашенка. У вівторок стихійний мітинг проти таких дій Центрвиборчкому жорстоко розігнав ОМОН. Президентські перегони у Білорусі відбудуться 9 серпня. Вперше голосування пройде без присутності спостерігачів від ОБСЄ. Керівництво держави їх не запросило.

Жанна М'якиш, учасниця акції протесту:

Мы решили с мужем присоединиться к этой акции, потому что понимаем, что то, что сейчас происходит в Беларуси - вне всякого закона. Мы хоитим чтобы власть услышала народ. Мы хотим честных выборов.

Андрій Стрижак, учасник акції протесту: