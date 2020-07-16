Скандально известный аккордеонист Игорь Завадский болен СПИДом и находится в реанимационном отделении Бердянской городской больницы. Об этом сам музыкант сообщил в Facebook.

Вчера ещё говорили, что двусторонняя пневмония (Ковида нет, тест отрицательный), а после пришёл другой тест — у меня ещё и 4-я стадия СПИДа. Предположительное заражение 7-8 лет назад. Но я был в тюрьме. При поступлении брали тест на ВИЧ, дважды у каждого. И единственный вариант, что случайно или специально мне ввели ВИЧ в СИЗО.

Завадский пишет, что его лечат "сильнейшими антибиотиками", он сильно похудел и не может даже встать. И сделал фотографию на больничной койке.

Напомним, в марте 2012 года известного аккордеониста Завадского задержали по подозрению в педофилии. Суд избрал в отношении музыканта меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокаты Завадского неоднократно заявляли, что его избивали в СИЗО, выбивая признание, в связи с чем была подана жалоба ЕСПЧ.

В ходе следствия выяснилось, что с 2009 по 2012 год музыкант развращал своих несовершеннолетних учеников. В июле 2014 года Игоря Завадского приговорили к 13 годам лишения свободы за развращение несовершеннолетних. несмотря на это, летом 2016 года он вышел на свободу. Его взяли на поруки актриса Раиса Недашковская, правозащитник Евгений Захаров и журналист Николай Княжицкий.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали педофила, на счету которого 44 случая надругательства над детьми.