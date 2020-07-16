Іспанці добре засвоїли урок, яким страшним та смертельним може бути коронавірус

Відпочинок суворого, карантинного, режиму. В Іспанії людей - і своїх громадян, і туристів - зобов'язують носити маски навіть на пляжах!

Усе аби не допустити другої хвилі ковіду. Бо іспанці добре засвоїли урок, яким страшним та смертельним може бути коронавірус.

Чорні маски та білі троянди. Іспанія вшанувала пам'ять людей, які стали жертвами коронавірусу. У церемонії взяли участь члени королівської родини, іспанського уряду, представники міжнародних організацій та родичі загиблих. За офіційними даними, епідемія вже забрала життя понад 28 тисяч іспанців.

Філіпп, король Іспанії:

Я хочу згадати всіх людей, які не змогли побороти недугу. Висловити їхнім сім'ям наше глибоке співчуття та найщирішу підтримку. Поділитися з ними нашою любов'ю та обіймами. Ви не самотні у своєму горі. Це наш спільний біль і наша спільна жалоба.

Наразі темпи поширення коронавірусу вдалося уповільнити. Проте щодня в країні й далі фіксують кілька сотень нових випадків зараження.

Не допустити другої хвилі епідемії - пріоритет для Іспанії. Завдання не з простих, зважаючи на те, що країна відкрила свої кордони для туристів з ЄС. Іспанці обрали таку стратегію: масковий режим, контроль за поведінкою відпочивальників і жорсткий локальний карантин.

Без маски - нікуди. В іспанській Андалузії відтепер заборонено виходити на вулицю без засобів захисту. Не виняток навіть пляжі та басейни.

Думаю, це правильне й вимушене рішення. Адже люди нехтують дотриманням соціальної дистанції.

Усе гаразд. Трохи спекотно, але можна терпіти. Раз сказали носити маски, значить, так треба.

А це вже Каталонія. 180 тисяч жителів Льєди - знову на карантині. Через спалах коронавірусу в місті. Людей попросили не виходити з дому без нагальної потреби і не збиратися компаніями понад десять осіб. Власникам барів і ресторанів наказали тимчасово припинити роботу. Та послухалися не всі.

Мабуть, я буду змушений знову закрити свій заклад. Але мені потрібні гроші, щоб заплатити за оренду і видати зарплати співробітникам. Я працюватиму доти, доки не прийдуть поліцейські й не скажуть мені припинити роботу.

А поліцейські Майорки контролюють, чи дотримуються санітарних норм відпочивальники. Після серії гучних вечірок, які влаштували гості острова, влада ухвалила рішення закрити всі заклади на найпопулярніших серед туристів набережних. Гості з Німеччини, а їх на острові більшість, м'яко кажучи, засмутилися.

Анне, туристка з Німеччини:

Дуже шкода. Тут і так майже нічого не відбувалося. А тепер взагалі все закрили.

Удома на туристів може чекати ще один сюрприз. Німецька влада хоче відряджати всіх, хто повернеться з Майорки, на примусову самоізоляцію.