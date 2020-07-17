Грузия откроет "двери" для удаленщиков [ Редактировать ]
Грузия готова открыть границы для иностранцев, работающих удаленно. Об этом сообщает Georgia Today.
Предложение адресовано тем, кто готов остаться в стране не менее чем на шесть месяцев, объявила министр экономики Грузии Натия Турнава.
"Ситуация с коронавирусом в стране признана благополучной. Так что для иностранцев это может быть шансом на смену обстановки", - отметила Турнава.
Чтобы попасть в Грузию иностранным фрилансерам и удаленщикам нужно будет соблюсти два условия - пройти 14-дневный карантин за свой счет и остаться в стране как минимум на шесть месяцев.
Проект инициировал премьер-министр страны, а разработали его в Национальной администрации туризма.
Турнава считает, что проект позволит поддержать местный бизнес. Это владельцы ресторанов и гостиниц и люди, предоставляющие жилье в аренду. Страна остается закрытой для иностранного туризма, и фрилансеры из-за рубежа могут стать значительным источником дохода.
Чтобы принять участие в программе, нужно будет заполнить анкету на специальной платформе (она уже разработана, но пока не запущена).
С первого июня грузинские власти планировали открыть страну для туристов. Но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации это решение отложили.
Ранее "Подробности" опубликовали материал, в котором сообщили о том, какие страны открыли границы для Украины.
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