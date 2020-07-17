В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Небо / Фото: Pixabay
В пятницу, 17 июля, погода на территории западной Украины ухудшится.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, в западных областях ожидаются дожди и грозы (І уровень опасности, "желтый").
Читайте также прогноз погоды на 17 июля.
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