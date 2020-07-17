Статистика поширення COVID-19 в Україні не зменшується. Станом на ранок - 809 нових випадків зараження. Минулої доби від ускладнень померло 11 пацієнтів. Одужало 838. Від початку епідемії COVID-19 підхопили понад 57 тисяч українців. Половина з них хворіє досі. Найбільше недужих на Львівщині, Буковині та в Києві.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Міністерство охорони усе робить для того, щоб максимально ефективно надавати медичну допомогу. Зроблено дуже багато, якщо порівняти з тим, що в нас було на початку епідемії. ми підготували достатньо кращу систему до реагування на такі виклики як коронавірусна хвороба. Якщо порівняти лікарні по кількості наприклад апаратів ШВЛ, яке було на кінець березня і яке є сьогодні, по підведенню кисню, яке було на кінець березня і яке є сьогодні