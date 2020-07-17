Росія влаштувала раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів. Тобто в Криму і в регіонах, які розташовані впритул до північно-східного кордону України. Як повідомили в Міноборони країни-агресора перевірку проводять для підготовки до навчання "Кавказ-2020". І саме сьогодні в Раді, під час години запитань до уряду, звітував очільник українського Міністерства оборони. Андрій Таран заявив, що в його відомстві не фіксують підготовку Федерації до наступу з боку окупованого Криму. Разом з тим, зазначив міністр, ЗСУ готові до відсічі можливій агресії з боку Росії.

Андрій Таран, міністр оборони України: