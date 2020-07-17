В Кремле объяснили, чем грозит отказ Украины от Минских соглашений [ Редактировать ]
Попытки Киева пересмотреть минские соглашения могут существенно отбросить процесс урегулирования ситуации на востоке Украине, сообщает "Коммерсантъ". Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление вице-премьер Украины Алексея Резникова о "неактуальности" Минских соглашений.
Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине, потому что де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик.
Песков добавил, что украинские коллеги категорически отказываются от контактов, "что делает просто невозможным выработку нового документа". Вместе с тем Москва продолжает работать с другими странами для реализации Минских соглашений.
Пресс-секретарь российского президента опроверг слухи о том, что Москва занимается "трактовкой" Минских соглашений. Он пояснил, что зафиксированная в них последовательность действий не позволяет искаженно трактовать их.
А вот здесь как раз и самый большой камень преткновения, потому что мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров уклонился от ответа на вопрос, в каком случае Москва может пойти на признание независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
по теме
Вице-премьер Резников заявил о неактуальности Минских соглашений
Вице-премьер-министр по реинтеграции оккупированных территорий рассказал, почему Минские соглашения уже не актуальны
В Кремле прокомментировали, могут ли "ДНР" и "ЛНР" войти в состав России
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в России не теряют надежду на мирное урегулирование конфликта на Донбассе
Экс-главарь "ДНР" Бородай анонсировал вступление "республик" в состав России
Республики Донбасса станут частью Российской Федерации не только де-факто, но и де-юре
"На Донбассе вместо витрины "русского мира" возникла помойка" - Гиркин (видео)
О своей собственной роли в превращении Донбасса в место "бойни" Гиркин-Стрелков предпочел умолчать
Обострение конфликта с Россией произойдет уже в этот вторник - политолог
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак отметил отсутствие прогресса в обсуждении с Украиной изменения в законе "об особом статусе Донбасса"