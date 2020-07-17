Попытки Киева пересмотреть минские соглашения могут существенно отбросить процесс урегулирования ситуации на востоке Украине, сообщает "Коммерсантъ". Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление вице-премьер Украины Алексея Резникова о "неактуальности" Минских соглашений.

Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине, потому что де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик.

Песков добавил, что украинские коллеги категорически отказываются от контактов, "что делает просто невозможным выработку нового документа". Вместе с тем Москва продолжает работать с другими странами для реализации Минских соглашений.

Пресс-секретарь российского президента опроверг слухи о том, что Москва занимается "трактовкой" Минских соглашений. Он пояснил, что зафиксированная в них последовательность действий не позволяет искаженно трактовать их.

А вот здесь как раз и самый большой камень преткновения, потому что мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров уклонился от ответа на вопрос, в каком случае Москва может пойти на признание независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".