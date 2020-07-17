Карантин во Львове ослабили, с 17 июля разрешена работа музеев, кинотеатров и других заведений культуры. При этом работать они будут с соблюдением определенных ограничений. Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла соответствующее решение на основании постановления Кабмина и готовности учреждений культуры к открытию. В то же время их работа будет проходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения и один человек на 5 квадратных метров площади помещения.

Таким образом, возобновляют свою работу:

Театры

Кинотеатры

Музеи (возможность принимать посетителей в помещении)

Концертные учреждения и культурные центры

Библиотеки

Молодежный центр

Народные дома и Дворец культуры им Хоткевича

Галереи

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