Львов ослабил карантин [ Редактировать ]
Карантин во Львове ослабили, с 17 июля разрешена работа музеев, кинотеатров и других заведений культуры. При этом работать они будут с соблюдением определенных ограничений. Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла соответствующее решение на основании постановления Кабмина и готовности учреждений культуры к открытию. В то же время их работа будет проходить по определенному протоколу - не более 50% наполнения и один человек на 5 квадратных метров площади помещения.
Таким образом, возобновляют свою работу:
- Театры
- Кинотеатры
- Музеи (возможность принимать посетителей в помещении)
- Концертные учреждения и культурные центры
- Библиотеки
- Молодежный центр
- Народные дома и Дворец культуры им Хоткевича
- Галереи
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