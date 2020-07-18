В Черновцах, вечером 18 июня, посреди улицы, возле местного кафе "Ozzy" застрелили мужчину. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на комментарии пресс-службы Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

фото: УНИАН

Как сообщили правоохранители, сначала на месте инцидента произошла драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из мужчин выстрелил в голову другому из боевого пистолета.

На место происшествия направлены правоохранительные органы. В дальнейшем преступник был задержан. Оружие изъято, марка устанавливается. Преступником оказался мужчина, 1966 года рождения

Все подробности уточняются.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве пассажир выстрелил в таксиста.

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