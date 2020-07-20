На курорте в Одессе трагически погиб мужчина [ Редактировать ]
Стало известно, что в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района погиб 42-летний мужчина из Днепропетровской области. По предварительным данным, он плавал на надувном матрасе, когда столкнулся с водным скутером, передает "Информатор".
Обстоятельства, при которых произошло столкновение, пока не установлены. Сейчас этим вопросом занимаются следователи Белгород-Днестровского отдела полиции.
Мужчину сразу же госпитализировали в местную больницу. Врачи делали все для того, чтобы сохранить его жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По данному факты открыто уголовное производство по статье 291 (нарушение действующих на транспорте правил). Личность владельца скутера установили. Полицейские назначили ряд экспертиз - ведется следствие.
Ранее в Кирилловке с баз отдыха десятки "скорых" увозили людей с температурой.
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