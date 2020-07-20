В понедельник, 20 июля, в Киеве, возле станции метро "Лесная", в кафе на улице Беломорской прогремел взрыв. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

Сигнал о взрыве поступил по спецлинии 102 в 15:40. В заведение на Беломорской немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.

Сведения о взрыве внесены в "Журнал единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции".

Ранее сообщалось, что в двух кафе Полтавы прогремел взрывы.