В киевском кафе взорвалась сумка [ Редактировать ]
В понедельник, 20 июля, в Киеве, возле станции метро "Лесная", в кафе на улице Беломорской прогремел взрыв. Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.
Сигнал о взрыве поступил по спецлинии 102 в 15:40. В заведение на Беломорской немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.
На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.
Сведения о взрыве внесены в "Журнал единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции".
Ранее сообщалось, что в двух кафе Полтавы прогремел взрывы.
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