"Україна ЗА відновлювану енергетику!", - із таким гаслом представники компаній, які займаються відновлюваною енергетикою сьогодні вдруге прийшли під стіни парламенту. Вимагають ухвалення законопроекту про "зелений тариф", але без фатальних для бізнесу правок, які ініціюють окремі депутати, чим, власне, зривають досягнуті раніше домовленості з державною в особі Міненерго та підприємствами.

"Галузь відновлюваної енергетики (ВДЕ) вже 10 місяців перебуває в стані невизначеності через наміри влади знизити ретроспективно "зелений" тариф, що вже призвело до зупинки її розвитку. Крім того, з боку держави вчиняється тиск на виробників "зеленої" енергії - невиплати за вироблену електроенергію", - заявили організатори, наголосивши на тому, що від квітня 2020 року рівень розрахунків від держави за спожиту електроенергію не перевищує 5%.

А такого низького рівня розрахунків влада немає перед жодним іншим видом генерації електроенергії.

"Зараз сотні компаній "зеленої" енергетики перебувають на межі банкрутства, не мають коштів на сплату кредитів, податків та заробітної плати", - пояснюють інвестори.

Тож, сьогодні ВРУ з чергової спроби має розглянути законопроект №3658, в основу якого покладено умови Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом та частиною інвесторів у відновлювану енергетику.

"Проте, окремими народними депутатами, що представляють в Парламенті інтереси впливових промислових груп, пропонується зниження "зелених" тарифів в рази більше, аніж у компромісному законопроекті №3658 в урядовій редакції. І якщо відповідні правки будуть внесені у законопроект, для України це обернеться інвестиційним колапсом.

Тисячі людей залишаться без роботи, а Україна буде вимушена сплатити близько 3 млрд євро по арбітражних позовах", - наголошують організатори акції.

Нагадаємо, що у 2008 році Україна взяла на себе зобов’язання розвивати відновлювану енергетику. І до 2025 року в енергетичному міксі доля "зеленої" енергії має скласти 25%. Протягом 2009-2019 рр. відновлювана енергетика вже залучила в країну близько 10 мільярдів євро інвестицій.

Сьогодні ж енергетика України перебуває в небувалій глибокій кризі. Проте спричинена вона аж ніяк не відновлюваною енергетикою, а скоріш ручним регулюванням роботи ринку електроенергії з боку НКРЕКП, корупцією та крадіжками коштів з ринку, наголошують у профільних енергетичних асоціаціях.

Підприємці, що займаються "зеленою" генерацією переконані, що дії з боку політків стосовно галузі сьогодні "все більше нагадують державне рейдерство".

Коментуючи вказану ситуацію, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що сьогоднішнє позачергове засідання парламенту скликане з однією єдиною метою - "заради зеленої енергетики".