Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Год работы показал, что парламентское Зе-большинство, как и их предшественники, работает под диктовку внешнего управления. Задачи, поставленные перед парламентом украинским народом, - обеспечить мир, преодолеть экономический кризис, защитить людей от нищеты и бесправия - не выполняются. Лживые предвыборные обещания забыты, а надежды людей - преданы.

Вопреки воле избирателей в Верховной Раде IX созыва образован политический альянс Зе-власти и остатков режима Порошенко. Вместе они продали украинскую землю, закрепили деление граждан на сорта по языковому признаку. Вместе они блокируют мирный процесс. Работа над политической частью Минских соглашений не ведется. Социально-экономической политикой продолжает руководить МВФ. Принятые бюджеты гарантируют прибыли внешних кредиторов, вместо того, чтобы помочь отечественному производителю и украинским семьям.

Сегодня антинародный курс марионеточного парламента не пользуется поддержкой людей. Украинцы не хотят еще четыре года видеть, как депутаты предают их интересы и занимаются политической коррупцией. Не хотят слышать от «народных избранников» оскорбительные откровения о корабельных соснах, "некачественных" детях и принудительной стерилизации людей, которых нынешняя власть загоняет в нищету.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного пересмотра повестки работы Верховной Рады. Вместо коррупционных и лоббистских законопроектов парламент должен сосредоточиться на работе над политической частью Минских соглашений, принятием антикризисных решений, направленных на помощь экономике и людям.

Мы требуем внесения изменений в Регламент работы Верховной Рады и расширения прав и возможностей оппозиции. За этот год мы разработали более ста законопроектов, которые необходимы стране и которых ждут люди. Но эти законопроекты заблокированы парламентскими Зе-монополистами.

Год прошел. Пришло время изменить украинский парламент. Вернуть в его стены диалог, демократические принципы и ответственность перед гражданами. Если этого не произойдет - парламент должен уйти на перевыборы!