Раньше никто в Украине не перерабатывал буровой шлам - его просто закапывали где придется.

Украинская компания "ЭКОТЕК-ОИЛ" впервые в Украине внедрила технологию переработки отходов бурения, которая превращает их во вторсырье. Это более экологичный подход, чем вывоз и размещение "где получится", как это делали раньше. Несмотря на очевидную выгоду нововведения для экологии и государства, компания столкнулась с давлением со стороны силовиков и Минэкологии. Об этом менеджер проектов "ЭКОТЕК-ОИЛ" Глеб Рыжов рассказал в интервью TK Media.

"Когда мы предложили нашу технологию - она всех устроила. Потому что отходы перерабатываются прямо на буровой, не ездят грузовые машины в огромном количестве, ничего не растекается по дорогам. И самое главное - все отходы переработаны во вторсырьё. Ведь одна буровая - это от 5 тыс. тонн отходов, которые раньше просто развозились по посадкам и полигонам бытовых отходов. Теперь - это около 2 тыс. м3 воды, которая теперь не достаётся из скважин и 3 тыс. тонн грунта, который понесёт пользу. Такой подход у строил всех, кроме наших конкурентов и силовиков. В связи с этим началось глобальное сопротивление и основная его цель - дискредитация нас и нашей технологии", - считает он.

По словам Рыжова, весь рынок утилизации отходов бурения до прихода его компании был построен таким образом, что лицензии на деятельность просто "покупались" в Минэкологии по сформированному "ценнику", а вся работа превращалась в "дележ".

"Тех, кто действительно работают, можно пересчитать на пальцах. Ну и работают, опять-таки, как: приехал, забрал отходы. И куда ты их потом дел? Мы - единственная компания, которая предлагает услугу не вывоза и захоронения, а переработку отходов бурения. И вот мы появились среди ребят, которые возили и у которых не было никаких проблем. Поэтому проблемы начали появляться у нас", - объясняет Глеб Рыжов.

В 2019 году его компания заключила договор с фирмой "ЭКО-ФОРС", которая владеет полигоном для утилизации отходов. Вместе они выиграли тендер на переработку, проведенный госпредприятием "Укргазвидобування": у "ЭКОТЕК-ОИЛ" была уникальная технология, у "ЭКО-ФОРС" - нужные мощности.

"Нами для "Укргазвидобування" была предложена технология под названием "фильтрующий бассейн". Суть ее работы: на буровой ставится фильтрующий бассейн нужного диаметра. В него закачивается буровой шлам, добавляются реагенты, флокулянты, коагулянты, задача которых стянуть всю твердую массу и оттолкнуть воду. Вода стекает через фильтрующие элементы бассейна по обводному каналу и используется повторно, для приготовления бурового раствора, чем экономится вода из скважин. Когда бурение заканчивается, в бассейне остаётся сухой остаток, который может использоваться как вторсырье для подсыпки полигона ТБО, или как строительный материал. Мы решили две экологические проблемы: переработали отходы бурения, чтобы они не вываливались на полигон, и предоставили территориальной громаде грунт для подсыпки полигонов ТБО. Это можно сопроводить анализами, видео, активистами. Пожалуйста, смотрите, мы максимально открыты. Но когда работаешь два года на буровой, по пояс в этом шламе, что делаешь правильное дело, большим коллективом - а в итоге ко мне домой приходят "маски-шоу", амбалы с автоматами, обыск, хамство, то ты потом сидишь и думаешь, зачем было предлагать что-то новое, если все хотят оставить как было?", - говорит Глеб Рыжов.

После тендера компании внезапно стали фигурантами трех уголовных дел, которые ведет прокурор Александр Пидлисный из Офиса генпрокурора Украины. При том, что претензий у "Укргазвидобування" к "ЭКОТЕК-ОИЛ" и "ЭКО-ФОРС" нет и пострадавшей стороной оно себя не считает.

Дела против компаний открыли по статьям о присвоении имущества, мошенничестве и нарушении экологической безопасности. Несмотря на многочисленные допросы, обыски и выемки документов, у прокуратуры нет доказательств, с которыми можно было бы идти в суд. Тем не менее следственные действия и безосновательные проверки экологической инспекции мешают работе компаний и дискредитируют их перед бизнес-партнерами. Прокурор, считают бизнесмены, "выполняет заказ", потому и сказал однажды адвокату, что "будет идти до конца".

По словам Рыжова, такая реакция государства на участника рынка, который "играет" честно и при этом решает проблемы экологии, заставляет задуматься.

"Мы решили две экологические проблемы: переработали отходы бурения, которые не вываливаются на полигон, и предоставляем ближайшей территориальной громаде грунт для подсыпки полигонов ТБО. Это может сопровождаться анализами, видео, активистами. Пожалуйста, смотрите, нет никаких проблем, мы максимально открыты", - заключает Глеб Рыжов.

Он считает, что единственная цель уголовного преследования - выбить с рынка технологию и вернуть все "на круги своя".

Напомним, что 23 июня Печерский суд обязал ГБР расследовать возможный служебный подлог в уголовном производстве о якобы мошенничестве соучредителя "ЭКО-ФОРС" Игоря Высочина.