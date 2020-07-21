В МВД рассказали, за что сидел террорист из Луцка [ Редактировать ]
Подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим Степанович, уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Злоумышленник родился 6 ноября 1975 года. Ранее дважды судим за совершение ряда тяжких преступлений. Отбывал наказания в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях.
- 17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).
- 07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Ранее сообщалось, что террорист звонит родственникам заложников и требует распространять его требования в СМИ.
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