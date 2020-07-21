Захват заложников в Луцке: момент выстрела попал на видео [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 21 июля, в сети появилось видео стрельбы из захваченного в Луцке автобуса в высоком качестве.
Так, на 11-й секунде террорист стреляет в стекло в метре от замглавы Нацполиции Евгения Коваля.
Правоохранитель резко отворачивается. Вероятно из-за летящих в лицо осколков.
Напомним, во вторник, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщили в полиции, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса и угрожал его взорвать.
СБУ признала захват заложников в Луцке террактом. Террорист - мужчина по имени Максим Кривош, который называет себя Максим Плохой.
Террорист хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе". Глава МВД Арсен Аваков вылетел на переговоры с террористом. В то же время в центр Луцка стянули силовиков и бронетехнику.
Стало известно, что в автобусе есть беременные и дети. Максим Плохой начал звонить родственникам заложников и требовать распространения его требований среди журналистов. Запись разговора можно послушать тут.
Позже появилась информация о том, что в Луцке стреляли в здание полиции, в котором глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с захватчиком автобуса.
Смотрите также, что известно о семье луцкого захватчика. Отметим, в Луцке, на месте, где держат заложников, прозвучали несколько взрывов.
Спустя время появилось видео, как террорист из Луцка заходил в автобус.
Глава МВД Арсен Аваков на коротком брифинге в Луцке обратился к журналистам и рассказал о ситуации, которая складывается в центре города. Министр попросил всех "быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников".
Позже террорист пытался сбить летающий над заложниками дрон. Стрельба попала на видео.
Тем временем, в Луцке отключили FM-вещание, а Геращенко заявил о второй бомбе.
Также появилась информация о том, что жена террориста отправилась в Луцк. Близкие террориста просят сложить оружие.
Спустя некоторое время захватчик выдвинул ультиматум и дал на выполнение полчаса. Шмыгаль отреагировал на требования террориста
По состоянию на 19:00, террорист подпустил к автобусу полицию. Также появилась информация о том, что людям, которые девятый час находятся в автобусе, передали воду.
Спустя 9 часов захвата заложникам "луцкого террориста" передали еду и воду.
Позже полицейский повторно подошел и попытался договорится о том, чтобы террорист выпустил хотя бы ребенка, но в ответ прозвучал выстрел.
Со временем Максим Плохой вышел на связь и дал интервью, в котором рассказал о состоянии заложников.
Ближе к вечеру 21 июля террорист провел разговор с Зеленским. В это время Антон Геращенко рассказал о том, есть ли у террориста новые требования.
После разговора с президентом, Кривош отпустил первых заложников.
А президент Украины Владимир Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне".
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