На Донбассе ранили двух украинских военных/ Фото: delo.ua

Боевики обстреляли украинских военных возле Богдановки в Донецкой области. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Противник сбросил с беспилотника на защитников Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25.

Читайте также Зеленский и президент Швейцарии посетят прифронтовую зону на Донбассе

"Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили им надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие дали врагу адекватный ответ.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ограничат въезд транспорта.