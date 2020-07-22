На Донбассе ранены двое украинских военных [ Редактировать ]
Боевики обстреляли украинских военных возле Богдановки в Донецкой области. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Противник сбросил с беспилотника на защитников Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25.
"Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили им надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военнослужащие дали врагу адекватный ответ.
Ранее сообщалось, что на Донбассе ограничат въезд транспорта.
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