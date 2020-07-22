Лежит и плачет: в Киеве поймали вора-карманника [ Редактировать ]
В Киеве поймали вора-карманника/ Фото: osnova.news
В Киеве на Севастопольской площади, под куполом, поймали вора-карманника.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Лежит плачет, вызвали полицию. Предварительно, хотел девушку обворовать. Будьте внимательны и осторожны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв.
по теме
Prev Next
21 июля 2020 14:22
В Киеве возле метро "Минская" прогремел взрыв (видео)
На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители
17 июля 2020 11:52
На Оболони подозреваемый в грабеже избил полицейского
Полицейский приехал, чтобы вручить подозреваемому в совершении грабежа повестку к следователю
16 июля 2020 17:31
В Киеве сын зверски убил отца
56-летний мужчина скончался от многочисленных травм в одной из больниц Киева
08 июля 2020 10:40
В Киеве люди перекрыли мост Метро: движение заблокировано (видео)
На мосту образовалась значительная пробка
06 июля 2020 18:00
Пьяный мойщик угнал Mercedes и разбил его "в хлам" (видео)
Небезразличные люди задержали его до приезда полиции