Выходные в Киеве: куда пойти 25-26 июля (афиша) [ Редактировать ]
Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.
КУРАЖ IS BACK!
Мы возвращаемся в новую реальность по всем санитарным нормам: с тоннами антисептика, точкой с масками, разметками и всем, что только можно придумать для безопасности наших humans of Kurazh.
Будет наша любимая тусовка, все друзья соберутся на самой летней террасе этого города и мы вместе будем наслаждаться этим летом!
- Когда: 25-26 июля, с 12:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: 150 гривен
Планы такие:
- Небольшая, но отборная винтажная барахолка в открытом ангаре.
- Подкаст любимых киевских диджеев с лайв прямо перед тобой на сцене.
- Мы сделаем разметку где только можно, чтобы вам и нашим друзьям-волонтерам было легче контролировать "соушл дистанс", как говорится.
- Лекции и воркшопы на свежем воздухе для взрослых.
- Искусство, перфоманс и выставки улице.
- Настольный теннис, аэрохоккей и другие безопасные "аутдор" активности под летним небом.
- Фуд-корт и, наконец, долгожданное открытие нашего винного Барчика "Синичка"!
Фестиваль "Лето на ВДНГ"
Киевлянам предлагают сходить в контактный зоопарк, взять напрокат велосипед и ролики, устроить себе пикник, покататься на треке на автомоделях или посетить конный клуб. Вскоре здесь откроются и другие развлекательные локации.
- Когда: с 12 мая
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
Выставка "Сто дней одиночества"
В пространстве Kooperativ представят экспозицию, посвященную 100 дням с начала карантина. В ней примут участие украинские художники, фотографы и дизайнеры. Выставка посвящена людям, которые остались на карантина один на один со своими страхами, мечтами и самим собой.
- Когда: 17 июля - 31 августа, пт - с 16:00 до 18:00, сб, вс - с 10:00 до 17:00, пн-чт - выходные
- Где: Kooperativ
- Адрес: улица Сечевых Стрельцов, 23а
Ночь в музее Булгакова
Вы можете побывать в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске. А еще вы узнаете много интересных легенд и мифических историй, связанных с этой местностью.
- Когда: 25, 31 июля, в 19:00.
- Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)
- Сколько стоит: 300 гривен
Экскурсия "Ночь в замке Барона"
Киевлян зовут на мистическую экскурсию, в ходе которой вы посмотрите на удивительный дом, вокруг которого ходит уйма легенд. Вы попадете внутрь вечером, пройдетесь по дворику и рассмотрите всех химер, которые охраняют это таинственное место.
- Когда: 18, 26 июля, в 19:00
- Где: встреча у памятника Ярославу Мудрому, возле Золотых ворот
- Сколько стоит: 250 гривен
Велотур Kyiv StreetArt
Если вы любите крутить педали и разглядывать муралы, которые украшают городские дома, то предлагает вам совместить это занятие и отправиться в велотур. На этой экскурсии вы сможете покататься по киевским улицам, разобраться в возникновении искусства муралов, узнать множество интересных историй о них, рассмотреть скульптуры и даже создать новый мурал в конце поездки.
- Когда: 25 июля, в 10:00
- Сколько стоит: 750 гривен, не включая прокат.
Джаз под киевским небом
В воскресный вечер горожанам предлагают насладиться джазовой музыкой, холодными коктейлями и хорошей компанией под закат солнца.
- Когда: 26 июля, в 20:00
- Где: D12, улица Десятинная, 12
- Сколько стоит: 430-550 гривен
Выставка "Цветочное сафари"
Горожан приглашают на экспозицию "Цветочное сафари". Посетителей ждет зрелище необычайных масштабов. На локации будут размещены объемные 3D-фигуры диких животных, среди которых - тигры, носороги, медведи и другие жители южного полушария. Также на поле поставили яркие цветочные фотозоны и места для отдыха взрослых и детей.
- Когда: до 26 июля, с 10:00 до 20:00
- Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33
- Сколько стоит: взрослый билет - 100 гривен, детский - 25 гривен, действуют льготы
Выставка "Живые драконы и волшебные деревья"
На территории ВДНХ работает новый фэнтези-парк под открытым небом, на котором киевляне могут полюбоваться анимированными драконами из сказочных историй, древних мифов, книг, фильмов и видеоигр.
Все скульптуры размещены в сказочных декорациях и экспозициях, которые дополняют мир драконов.
- Когда: ежедневно, с 10:00 до 20:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
Ранее мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в июле.
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