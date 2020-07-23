Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

КУРАЖ IS BACK!

Мы возвращаемся в новую реальность по всем санитарным нормам: с тоннами антисептика, точкой с масками, разметками и всем, что только можно придумать для безопасности наших humans of Kurazh.

Будет наша любимая тусовка, все друзья соберутся на самой летней террасе этого города и мы вместе будем наслаждаться этим летом!

Когда: 25-26 июля, с 12:00

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: 150 гривен

Планы такие:

Небольшая, но отборная винтажная барахолка в открытом ангаре.

Подкаст любимых киевских диджеев с лайв прямо перед тобой на сцене.

Мы сделаем разметку где только можно, чтобы вам и нашим друзьям-волонтерам было легче контролировать "соушл дистанс", как говорится.

Лекции и воркшопы на свежем воздухе для взрослых.

Искусство, перфоманс и выставки улице.

Настольный теннис, аэрохоккей и другие безопасные "аутдор" активности под летним небом.

Фуд-корт и, наконец, долгожданное открытие нашего винного Барчика "Синичка"!

Фестиваль "Лето на ВДНГ"

Киевлянам предлагают сходить в контактный зоопарк, взять напрокат велосипед и ролики, устроить себе пикник, покататься на треке на автомоделях или посетить конный клуб. Вскоре здесь откроются и другие развлекательные локации.

Когда: с 12 мая

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1​

Выставка "Сто дней одиночества"

В пространстве Kooperativ представят экспозицию, посвященную 100 дням с начала карантина. В ней примут участие украинские художники, фотографы и дизайнеры. Выставка посвящена людям, которые остались на карантина один на один со своими страхами, мечтами и самим собой.

Когда: 17 июля - 31 августа, пт - с 16:00 до 18:00, сб, вс - с 10:00 до 17:00, пн-чт - выходные

Где: Kooperativ

Адрес: улица Сечевых Стрельцов, 23а

Ночь в музее Булгакова

Вы можете побывать в Доме-музее Михаила Булгакова. Водить будут не только по музею, но и по тайным местам на Андреевском спуске. А еще вы узнаете много интересных легенд и мифических историй, связанных с этой местностью.

Когда: 25, 31 июля, в 19:00.

Где: Дом-музей Булгакова, Андреевский спуск, 13 (старт на ступеньках возле церкви)

Сколько стоит: 300 гривен

Экскурсия "Ночь в замке Барона"

Киевлян зовут на мистическую экскурсию, в ходе которой вы посмотрите на удивительный дом, вокруг которого ходит уйма легенд. Вы попадете внутрь вечером, пройдетесь по дворику и рассмотрите всех химер, которые охраняют это таинственное место.

Когда: 18, 26 июля, в 19:00

Где: встреча у памятника Ярославу Мудрому, возле Золотых ворот

Сколько стоит: 250 гривен

Велотур Kyiv StreetArt

Если вы любите крутить педали и разглядывать муралы, которые украшают городские дома, то предлагает вам совместить это занятие и отправиться в велотур. На этой экскурсии вы сможете покататься по киевским улицам, разобраться в возникновении искусства муралов, узнать множество интересных историй о них, рассмотреть скульптуры и даже создать новый мурал в конце поездки.

Когда: 25 июля, в 10:00

Сколько стоит: 750 гривен, не включая прокат.

Джаз под киевским небом

В воскресный вечер горожанам предлагают насладиться джазовой музыкой, холодными коктейлями и хорошей компанией под закат солнца.

Когда: 26 июля, в 20:00

Где: D12, улица Десятинная, 12

Сколько стоит: 430-550 гривен

Выставка "Цветочное сафари"

Горожан приглашают на экспозицию "Цветочное сафари". Посетителей ждет зрелище необычайных масштабов. На локации будут размещены объемные 3D-фигуры диких животных, среди которых - тигры, носороги, медведи и другие жители южного полушария. Также на поле поставили яркие цветочные фотозоны и места для отдыха взрослых и детей.

Когда: до 26 июля, с 10:00 до 20:00

Где: Спивоче поле, улица Лаврская, 33

Сколько стоит: взрослый билет - 100 гривен, детский - 25 гривен, действуют льготы

Выставка "Живые драконы и волшебные деревья"

На территории ВДНХ работает новый фэнтези-парк под открытым небом, на котором киевляне могут полюбоваться анимированными драконами из сказочных историй, древних мифов, книг, фильмов и видеоигр.

Все скульптуры размещены в сказочных декорациях и экспозициях, которые дополняют мир драконов.

Когда: ежедневно, с 10:00 до 20:00

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Ранее мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы в июле.