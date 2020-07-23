Туристичний бізнес Прикарпаття потерпає від пандемії та наслідків стихії

Туристичний бізнес цього року працює в мінус. І проблеми не лише в епідемії. Так Прикарпаття спочатку потерпало від пандемії, а тепер додалися наслідки стихії.