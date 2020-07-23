У МОЗ роз'яснили нові правила карантину [ Редактировать ]
У МОЗ роз'яснили нові правила карантину, які діятимуть із 1 серпня. Нагадаю, відтепер існуватиме чотири карантинні зони.
- Зелена - усе працює, але у громадських закладах усі в масках, а заходи - із обмеженням кількості людей.
- Жовта - не можна відвідувати будинки для стареньких.
- Помаранчева - закриті хостели, турбази, спортзали, обмежено роботу ресторанів.
- І найсуворіший "червоний" карантин - зупинка громадського транспорту, ТРЦ і закладів харчування.
Колір залежатиме від темпів приросту хворих. Нагадаю, за минулу добу в Україні виявили 856 нових випадків COVID-19. Антилідерами залишаються Івано-Франківська, Львівська та Рівненська області.
по теме
Крок до перемоги чи затишшя перед бурею: в Україні зменшується кількість заражень СOVID-19
651 випадок зараження на COVID-19 зареєстровано в Україні цієї доби. Це значно менше, аніж минулого тижня. Однак, іще не привід розслаблятися і нехтувати правилами карантину
В Одесі зафіксували спалах коронавірусу в дитячому будинку
Захворіли двоє працівників закладу та 15 вихованців. Усі вони почуваються задовільно та перебувають в ізоляції. Усього за минулу добу в Україні - 848 нових заражень
В Україні знову зросла кількість нових хворих на COVID-19
Від початку епідемії в Україні вірус підхопили понад 55 із половиною тисяч людей. Половина з них досі хворіє. Уряд планує ще на місяць продовжити обмежувальні заходи
В Україні зростає кількість тих, хто одужав від коронавірусу
14 людей померли від ускладнень коронавірусу. Це статистика останньої доби. І вперше за доволі тривалий час - кількість тих, хто одужав - більша, аніж тих, хто захворів
Туристичний бізнес Прикарпаття потерпає від пандемії та наслідків стихії
Туристичний бізнес цього року працює в мінус. І проблеми не лише в епідемії. Так Прикарпаття спочатку потерпало від пандемії, а тепер додалися наслідки стихії.