День засновника Києво-Печерської Лаври: віряни УПЦ вшановують пам'ять преподобного Антонія [ Редактировать ]
Києво-Печерська Лавра - одна з найдавніших і найбільших святинь України. І сьогодні тут вшановують пам'ять засновника цієї обителі - преподобного Антонія. Продовжать мої колеги.
У Києво-Печерській лаврі сьогодні святково. Бо нині - день її засновника - преподобного Антонія. Службу править сам Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.
Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:
Він являється молитвеником перед Господом за нас грішних. Нехай молитвами святого Антонія - Господь благословить кожного із нас.
Преподобний Антоній жив ось тут, у ближніх печерах Лаври. Щоправда, тоді в 11 столітті, за часів Київської Русі все було геть інакше.
Стін обителі не було. Навкруги поля та ліси, а келії викопані в пагорбах над Дніпром. Так почалося на наших землях монашество.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври:
Отсюда, как я уже сказал, началось наше монашество. Которое сегодня насчитывает множесто монастырей, монашествующих. Кого сегодня поздравлять с Днем ангела - в первую очередь монашествующих. Потому что они являются детьми Преподобного.
Митрополит Антоній, керуючий справами УПЦ:
Це той святий подвигом якого я жив в дитинстві. Перша книга, яку я прочитав був Патерик. Тобто життя святих. Тих, святих, які трудилися тут. Але коли мене постригли в Антонія Печерського, то я зрозумів, що житті нічого не буває просто так.
Мощі Святого Антонія досі не знайдені. Про це мріяв сам преподобний, бо завжди прагнув до усамітнення і за життя, і після смерті. Зараз над місцем, де спочив святий, стоять стіни Лаври. А люди йдуть сюди аби вшанувати його пам'ять.
Мы с сыном пришли сюда. Празднуем этот день, потому что он для нас великий. Антоний Преподобный - наш наставник и основатель.
Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври:
Я благодарю вас, что вы приходите. И прошу вас ценить свою историю. Ценить наставников и молитвенников. На всех вас я призываю Божье благословение. Да хранит вас всех Господь.
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