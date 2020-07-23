Києво-Печерська Лавра - одна з найдавніших і найбільших святинь України. І сьогодні тут вшановують пам'ять засновника цієї обителі - преподобного Антонія. Продовжать мої колеги.

У Києво-Печерській лаврі сьогодні святково. Бо нині - день її засновника - преподобного Антонія. Службу править сам Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Митрополит Київський і всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:

Він являється молитвеником перед Господом за нас грішних. Нехай молитвами святого Антонія - Господь благословить кожного із нас.

Преподобний Антоній жив ось тут, у ближніх печерах Лаври. Щоправда, тоді в 11 столітті, за часів Київської Русі все було геть інакше.

Стін обителі не було. Навкруги поля та ліси, а келії викопані в пагорбах над Дніпром. Так почалося на наших землях монашество.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври:

Отсюда, как я уже сказал, началось наше монашество. Которое сегодня насчитывает множесто монастырей, монашествующих. Кого сегодня поздравлять с Днем ангела - в первую очередь монашествующих. Потому что они являются детьми Преподобного.

Митрополит Антоній, керуючий справами УПЦ:

Це той святий подвигом якого я жив в дитинстві. Перша книга, яку я прочитав був Патерик. Тобто життя святих. Тих, святих, які трудилися тут. Але коли мене постригли в Антонія Печерського, то я зрозумів, що житті нічого не буває просто так.

Мощі Святого Антонія досі не знайдені. Про це мріяв сам преподобний, бо завжди прагнув до усамітнення і за життя, і після смерті. Зараз над місцем, де спочив святий, стоять стіни Лаври. А люди йдуть сюди аби вшанувати його пам'ять.

Мы с сыном пришли сюда. Празднуем этот день, потому что он для нас великий. Антоний Преподобный - наш наставник и основатель.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської лаври: