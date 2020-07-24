В Харькове остановили работу нескольких субъектов хозяйствования. Ряд кафе и клубов открыто игнорировали правила введенного в Украине карантина. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Соответствующее распоряжение было утверждено в четверг, 23 июля, руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Харькове Андреем Руденко.

Временно будет остановлена работа таких субъектов хозяйствования: пиццерия "Scorini" (пр. Тракторостроителей, 59/56), клуб "Malina" (пр. Московский, 47); кафе-бар "Шишка" (пр. Героев Сталинграда, 176/1); кафе "Чарка" (ул. Косарева, 13-б); клуб "Galaktika Club" (ул. 23 Августа, 17).

Работа этих объектов будет приостановлена до особого распоряжения.

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