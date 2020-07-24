В Україні зафіксували новий коронавірусний антирекорд [ Редактировать ]
Новий коронавірусний антирекорд. За добу в Україні з діагнозом COVID-19 у лікарні потрапило найбільше хворих за весь час пандемії - 255. Це ті, у кого інфекція викликала ускладнення.
Загалом за добу МОЗ зафіксувало 972 нових випадки. При цьому одужали 886 українців. Лідерами за кількістю хворих залишаються Львівська, Чернівецька та Київська області.
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