Цены на золото взлетели до исторического максимума [ Редактировать ]
Цены на золото в понедельник, 27 июля, превысили рекорд, достигнутый в сентябре 2011 года, составив 1943 долларов за унцию, поскольку напряженность в китайско-американских отношениях повысила привлекательность активов-убежищ. Об этом сообщает Reuters.
Росту цены золота также способствует агрессивное смягчение денежно-кредитной политики во всем мире, поскольку пандемия повергла мировую экономику в рецессию.
При этом надежды на быстрое восстановление экономики в США угасают, поскольку распространение коронавирусной инфекции продолжается. Это означает, что экономика может капитулировать без новой поддержки со стороны правительства, а некоторые из более ранних шагов, таких как увеличение пособий по безработице, заканчиваются в этом месяце.
Инвесторы надеются, что Конгресс США согласится на сделку до летних каникул, но есть некоторые препятствия, в том числе размер стимулов и повышение пособий по безработице.
Опасения по поводу экономических перспектив США также начали давить на доллар. Индекс доллара упал на 0,4% до самого низкого уровня почти за два года. Евро вырос на 0,4% до 1,1697 за доллар, достигнув 22-месячного максимума после одобрения фонда восстановления экономики ЕС.
Цены на нефть находятся под давлением на новостях об ухудшении китайско-американских отношений. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,05% до 43,32 доллара за баррель, в то время как американские фьючерсы на нефть остались без изменений на уровне 41,29 долларов.
В конце прошлой недели мировые акции потеряли привлекательность после того, как Вашингтон распорядился закрыть консульство Китая в Хьюстоне, что привело к решению Пекина отреагировать и закрыть консульство США в Чэнду.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия подняла цены на черное золото.
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