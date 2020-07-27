Голый блогер разгуливал по улицам, прикрывшись одной маской (фото) [ Редактировать ]
32-летний спортсмен и блогер Тимоти Шифф прошелся по одной из улиц Лондона в обнаженном виде – вместо нижнего белья он использовал медицинскую маску.
Об этом пишет Daily Mail.
Соответствующее фото Тимоти выложил в соцсети.
Отмечается, что таким образом мужчина высмеял новые ограничения по коронавирусу, введенные правительством Великобритании – с 24 июля жители страны обязаны носить маски в общественных местах.
Ранее мы писали о том, что обнаженную звезду сериала "Друзья" "продадут" на аукционе.
Также сообщалось, что Alyona Alyona прикрыла голое тело одними листьями.
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