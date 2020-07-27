32-летний спортсмен и блогер Тимоти Шифф прошелся по одной из улиц Лондона в обнаженном виде – вместо нижнего белья он использовал медицинскую маску.

Об этом пишет Daily Mail.

Соответствующее фото Тимоти выложил в соцсети.



Отмечается, что таким образом мужчина высмеял новые ограничения по коронавирусу, введенные правительством Великобритании – с 24 июля жители страны обязаны носить маски в общественных местах.





Ранее мы писали о том, что обнаженную звезду сериала "Друзья" "продадут" на аукционе.

Также сообщалось, что Alyona Alyona прикрыла голое тело одними листьями.