В Одессе у шестерых сотрудников предприятия "Инфоксводоканал", которое занимается водоснабжением города, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает "Думская".

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Среди заболевших COVID-19 - двое инженеров, один сотрудниа информационного центра и один сотрудник службы водосбыта.

Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь "Инфоксводоканала" Сергей Чабан. Он отметил, что вспышку обнаружили во время планового тестирования сотрудников.

"Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию", - сказал Чабан.

Сейчас предприятие работает в штатном режиме, проводится дезинфекция.

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