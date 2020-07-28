В Одессе на водоканале вспыхнул коронавирус [ Редактировать ]
В Одессе у шестерых сотрудников предприятия "Инфоксводоканал", которое занимается водоснабжением города, обнаружили коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает "Думская".
Среди заболевших COVID-19 - двое инженеров, один сотрудниа информационного центра и один сотрудник службы водосбыта.
Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь "Инфоксводоканала" Сергей Чабан. Он отметил, что вспышку обнаружили во время планового тестирования сотрудников.
"Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию", - сказал Чабан.
Сейчас предприятие работает в штатном режиме, проводится дезинфекция.
Ранее сообщалось, что в Печерском суде Киева вспыхнул коронавирус.
Также смотрите последнюю статистику по коронавирусу в Украине.
по теме
В Швейцарии создали антикоронавирусные джинсы
Швейцарская компания разработала технологию, которая позволяет создавать антивирусные джинсы
Коронавирус в Киеве: назван район-лидер по количеству заболевших
В столице насчитывается уже 7 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19
Число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло
По состоянию на пятницу, 24 июля, в Украине зафиксировали 62 823 случаев COVID-19
У главы Гостуризма подтвердили коронавирус
Команда агентства переведена на карантинный режим
Карантин в Украине продлили до осени
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства