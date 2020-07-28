ДТП на Надднепрянском шоссе в Киеве/ Фото: t.me/kyivpatrol

Во вторник, 28 июля, в Киеве на Надднепрянском шоссе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погиб один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Около 15:00 автомобиль Toyota Land Cruiser "влетел" в грузовик Daf с полуприцепом Ackermann.

По словам очевидцев с места события, водитель Toyota находился в состоянии опьянения. Информация уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Дорожное движение на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста затруднено.

Ранее сообщалось, что под Одессой обстреляли автомобиль, введен "Перехват".