В Киеве внедорожник "влетел" в грузовик, есть жертвы (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 28 июля, в Киеве на Надднепрянском шоссе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погиб один человек.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Около 15:00 автомобиль Toyota Land Cruiser "влетел" в грузовик Daf с полуприцепом Ackermann.
По словам очевидцев с места события, водитель Toyota находился в состоянии опьянения. Информация уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Дорожное движение на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста затруднено.
Ранее сообщалось, что под Одессой обстреляли автомобиль, введен "Перехват".
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