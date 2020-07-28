Депутаты Верховной Рады Украины большинством голосов поддержали законопроект №3640 и тем самым продлили мораторий на взыскание залогового жилого имущества у должников по валютным кредитам. Эксперты считают, что такое решение повлечет за собой ряд негативных последствий для банковского сектора и экономики. Об этом говорится в комментарии эксперта в сфере экономики Валерия Клочка в материале для "РБК-Украина".



По словам эксперта, в Украине существуют критические проблемы с погашением кредитов и относительно других стран ситуация просто катастрофическая.

"Если взять общее количество проблемных кредитов в Украине, то их порядка 48% с лишним. Об этом говорит Национальный банк в отчете, опубликованном в конце прошлого года. Для сравнения - редко в какой европейской стране до 10%, потому что если 10% - то это уже считается крахом финансовой системы. А мы с этим живем все эти годы. Конечно, речь идет о всех кредитах в целом - по большей части корпоративных. Но здесь и значительная часть (по данным НБУ - порядка 29 млрд грн) ипотечных кредитов, которые существенно дополняют этот очень неприятный портфель", - отметил эксперт.

По его словам, банки после таких решений останутся без гарантий возвращения средств от должников.

"Поэтому решение о продлении моратория считаю абсолютно популистским. Ведь существует прямая зависимость между мораторием на выплату валютных кредитов, и размеров процентов, которые устанавливают банки по кредитам. Может кого-то мораторий и спасет, но вместе с тем - рушит банковскую систему. И продолжает создавать дополнительные препятствия для ее нормального развития и функционирования. Потому что низкий процент, к примеру, по ипотеке возможен лишь тогда, когда банк понимает, что он в любом случае либо вернет выданный кредит, либо получит залоговое имущество", - отметил Валерий Клочок.